В Москве проходит рейд по выявлению нелегальных маршруток

Полицейские выявляют незаконных маршрутчиков у торговых центров Москвы

В Москве с утра четверга проходит рейд по выявлению нелегальных маршруток. Сотрудники ДПС, ФМС и департамента транспорта проверяют документы у водителей микроавтобусов, работающих около крупных торговых центров.

Журналисты "Москвы 24" побывали на Верхней Красносельской улице и понаблюдали за ходом рейда. Сначала полицейские проверяют у водителей страховку, ТО, водительское удостоверение. Большинство маршруток оказываются нелегальными, и сотрудники ДПС составляют протоколы. Физическому лицу грозит штраф в размере четырех-пяти тысяч рублей, а юридическим – 100 тысяч рублей.

Пока полиция проверяет документы, на остановках скапливается много людей.

Подобные рейды проводятся регулярно в рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина. Пристальное внимание властей к этому виду транспорта связано с усилиями полностью легализовать городской транспорт, а также частым случаям ДТП с участием маршруток за рулем которых, как правило, находятся мигранты. Так, например, 28 ноября в аварии с участием двух маршруток пострадали 14 человек.