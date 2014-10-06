"Мосгортранс" временно отменит ночной маршрут №15

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице временно отменят ночной маршрут троллейбуса №15. А на ряде направлений появятся дополнительные остановки, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В ночь с 6 на 7, с 9 на 10, с 14 на 15, с 20 на 21 и с 28 на 29 октября из-за ремонтных работ отменят ночной троллейбус № 15. Однако его заменит компенсационный маршрут автобуса № 15н от станции ВДНХ до остановки "Улица 10-летия Октября".

Для маршрутов автобуса № 92, 601, 705, 774, 815 перенесли остановку "Метро "Алтуфьево" по улице Лескова при следовании к Алтуфьевскому шоссе. Кроме того, на маршруте автобуса № 797 ввели дополнительную остановку "Метро "Улица Академика Янгеля".

На маршруте автобуса № 958 ввели дополнительную остановку "Новобутаково", совместив с одноименной остановкой маршрутов автобуса № 173, 199, 817. Но отменяются остановки "Парк Победы" (по четной стороне Минской улицы), "Минская улица, 8" и "Площадь Ромена Роллана".

С 6 октября на маршруте автобуса № 889 организуется заезд в поселок Толстопальцево в обоих направлениях, между остановками "Толстопальцево-5" и конечной остановкой "Улица Ленина" (по трассе маршрута автобуса № 32). В обоих направлениях введут дополнительная остановка "Поселок Толстопальцево".