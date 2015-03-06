Как изменится расписание работы автобусов в праздники

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В выходные и праздничные дни изменится режим работы маршрутов наземного городского транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, ночами с 6 на 7, с 7 на 8 и с 8 на 9 марта на дороги выйдут дополнительные автобусные маршруты №Н2 и Н3. Автобус №959 "Метро "Митино" ‒ СТЦ "МЕГА-Химки" 6, 7 и 8 марта будет работать до 24 часов 30 минут, 9 марта ‒ до 23 часов 30 минут.

6,7 и 8 марта будут работать до 24 часов 30 минут и 9 марта ‒ до 23 часов 20 минут следующие автобусные маршруты:

№961 "Метро "Ясенево" ‒ СТЦ "МЕГА – Теплый Стан";

№ 962 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" ‒ СТЦ "МЕГА – Теплый Стан";

№ 964 "Метро "Теплый Стан" ‒ СТЦ "МЕГА – Теплый Стан".

9 марта маршруты наземного городского транспорта будут работать по расписанию воскресенья.

Напомним, 8 марта в столичном наземном транспорте будут звучать поздравления для женщин. "Мы будем поздравлять всех женщин столицы, которые пользуются общественным транспортом. 8 марта будем всячески создавать праздничную атмосферу, в общественном транспорте будут транслироваться праздничные поздравления", - сказал руководитель ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.