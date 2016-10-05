Форма поиска по сайту

05 октября 2016, 21:01

Транспорт

Наземный транспорт столицы готов к зимнему сезону

Фото: ТАСС/Николай Марочкин

Городские автобусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовили к зимнему сезону, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". Перевозчик проверил весь свой подвижной состав.

Специалисты предприятия уделяли особое внимание исправности оборудования, обеспечивающего электро- и пожаробезопасность, а также подготовке систем отопления. В транспортных средствах заменили уплотнителей дверей, форточек и люков и отрегулировали двери.

Сотрудники компании-перевозчика прошли дополнительный инструктаж по работе во время холодов.

Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов отметил, что готовить наземный транспорт к похолоданию начали еще в летние месяцы.

Подготовку к зиме уже начали в метрополитене и на Московском центральном кольце(МЦК). Подземка проводит проверку всех систем обеззараживания вагонов и эскалаторов.

Очистка воздуха от вирусов есть и на МЦК. Кондиционеры в вагонах поездов не только фильтруют загрязнения в атмосфере, но и очищают ее с помощью ультрафиолетовых ламп.

Система обеззараживания воздуха в поездах МЦК

Эта же система не даст пассажирам замерзнуть в зимнее время. Отопление в поездах включается автоматически, если температура воздуха снаружи становится ниже, чем внутри. Для того, чтобы не дать поезду остыть, перед открытием дверей специальная система выводит теплый воздух наружу, перед дверьми вагона, и создает тем самым тепловую завесу, которая не дает холодному воздуху попасть внутрь.

