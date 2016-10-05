Наземный транспорт столицы готов к зимнему сезону

Фото: ТАСС/Николай Марочкин

Городские автобусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовили к зимнему сезону, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". Перевозчик проверил весь свой подвижной состав.

Специалисты предприятия уделяли особое внимание исправности оборудования, обеспечивающего электро- и пожаробезопасность, а также подготовке систем отопления. В транспортных средствах заменили уплотнителей дверей, форточек и люков и отрегулировали двери.

Сотрудники компании-перевозчика прошли дополнительный инструктаж по работе во время холодов.

Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов отметил, что готовить наземный транспорт к похолоданию начали еще в летние месяцы.