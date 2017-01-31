Останки зеброподобной лошади обнаружили на Алтае

Останки лошади Оводова обнаружили ученые, исследуя кости, найденные при раскопках в Денисовой пещере на Алтае, сообщает СО РАН "Наука в Сибири". Это существо, похожее на зебру и осла одновременно, жило на территории края 30 тысяч лет назад.

Кость древней лошади обнаружили ученые молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН. Им удалось определить полный геном существа и доказать присутствие животного на территории Алтайского края.

Останки сравнивали с ранее найденным неполным геномом лошади Оводова, обнаруженным в Хакасии. Возраст находки из Денисовой пещеры составляет более 20 тысяч лет.

Лошадь Оводова не была похожа современных, она представляла собой нечто среднее между ослом и зеброй.

Впервые древнее существо описал в 2009 году археолог Николай Оводов по материалам из Хакасии. До этого считалось, что подобные кости принадлежат кулану. После более тщательного морфологического и генетического анализа выяснилось, что южносибирские "куланы" к настоящим отношения не имеют. Они относятся к архаичным лошадям, которых вытеснили тарпаны и лошади Пржевальского.

Денисова пещера знаменита не только этими останками. Славу ей принесли кости "денисовского человека" – древних людей нового вида. Они родственны неандертальцам, но гораздо больше похожи на современных людей.