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Наука

30 июля 2014, 20:38

Скорлупа птичьих яиц служит солнцезащитным фильтром - ученые

наука исследования птичьи яйца скорлупа солнечные лучи

Фото: commons.wikimedia.org/wiki

Скорлупа птичьих яиц служит защитой от солнечных лучей. Ее окраска и толщина меняются в зависимости от условий среды и силы ультрафиолета, сообщает журнал Functional Ecology.

Ученые выяснили, что яйца пернатых, на чьи гнезда падают прямые солнечные лучи, имеют более темную окраску и пропускают меньше света. Ультрафиолет влияет на развитие плода, его избыток может привести к отклонениям.

Для своего эксперимента исследователи взяли 75 яиц из запасников Музея естественной истории в Тринге в графстве Херефордшир и, разделив яйца на половинки, начали просвечивать скорлупу. Кроме того, ученые проанализировали пигментацию яиц.

Яйца диких птиц обычно бывают белыми, голубыми и пятнистыми. Например, яйца куликов-сорок и козодоев, устраивающих гнезда на земле, открыты прямому солнечному свету, поэтому и пигмента на их скорлупе гораздо больше.

А вот у пернатых, гнездящихся в ямках и других темных местах (к таким птицам можно отнести, например, сычей или удодов), скорлупа яиц ярко-белая, без пятнышек, чтобы даже при минимальном освещении, птенцу хватало бы солнца для развития.

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