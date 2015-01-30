Петербургские ученые создали прототип квантового процессора

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Петербургские ученые создали квантовый вычислительный прибор, работающий при комнатной температуре. Устройство является прототипом квантового процессора, передает ТАСС.

Об изобретении агентству сообщил завкафедрой телематики Санкт-Петербургского политехнического университета Владимир Заборовский. Он пояснил, что создание квантового вычислительного прибора "открывает дорогу к решению одной из фундаментальных научных проблем XXI века - созданию квантового компьютера".

"Квантовые компьютеры позволят уже в недалеком будущем создать глобальную киберфизическую инфраструктуру "интернет- вещей", объединяющей в систему информационных связей все объекты окружающей человека объективной и виртуальной реальности", - добавил он.

По словам ученого, существующие вычислительные устройства не способны решать такие задачи. "Возможности классической физики и электроники в сфере создания нового поколения вычислительной техники уже практически исчерпаны. Мы построили исследования на киберфизике (физике информационных процессов). И это открыло перспективу создания квантовых вычислительных устройств", - уточнил Заборовский.

Как сообщил ТАСС профессор университета Николай Баграев, ученые в других странах тоже работают над созданием приборов, способных при комнатной температуре генерировать кубиты - квантовые носители арифметических и логических операций. Однако используемые ими устройства могут преобразовывать электрическую энергию в устойчивые кодовые структуры только при очень низких температурах. Это не позволяет использовать приборы при создании встраиваемых или мобильных приложений.

"На основе одноэлектронных кремниевых приборов в ходе дальнейших исследований мы планируем создать новое поколение гибридных компьютерных устройств, использующих для своего функционирования как квантовые, так и классические вычислительные процессы", - добавил Заборовский.

Исследования политехников в области разработки квантового компьютера начались в 90-х годах. На финальном этапе ученых поддержало правительство России. В рамках программы "5 в 100" университетам, работающим над созданием квантового процессора, выделили гранты в размере 3 миллионов рублей.

Создание квантового вычислительного прибора - не единственное серьезное открытие петербургских исследователей за последнее время. В конце 2014 года ученые создали вакцину против вируса Эбола. Сейчас препарат испытывают в Африке, завершить клинические испытания планируется в феврале.

Работа по созданию вакцины против Эболы велась в петербургском НИИ с августа. Финансирование осуществлял Минздрав РФ, работы проводились под контролем Всемирной организации здравоохранения.