Москва онлайн покажет лекцию Андрея Себранта о мифах вокруг искусственного интеллекта

30 октября в рамках лектория технопарка "Сколково" состоится лекция "Вокруг ИИ: о вреде мифов и пользе искусства" Андрея Себранта. Андрей – один из первых деятелей рунета, российский ученый, директор по стратегическому маркетингу компании "Яндекс" и преподаватель Высшей школы экономики. На лекции речь пойдет об искусственном интеллекте и всех тех страшилках, которые расплодились вокруг этой темы благодаря усилиям журналистов и кинорежиссеров. Слушатели узнают, как побороть свои страхи и какие перспективы ждут науку в далеком и недалеком будущем.

Мероприятие пройдет в рамках цикла лекций, посвященного исследованию передовых направлений в науке, культуре и технологиях. Профессионалы из разных сфер рассказывают о последних открытиях, разработках и проектах; делятся своим опытом и помогают слушателям оценить инновации в глобальном контексте. Смотрите трансляцию первой лекции 30 октября в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.