Для РАН построят солнечный телескоп и систему радаров

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, позволяющее выделить Российской академии наук финансирование на строительство гелиогеофизического комплекса, сообщается на сайте кабмина.

Инвестиции направят на проектирование и строительство радиогелиографа, системы радаров, солнечного телескопа-коронографа и оптических инструментов. Разместят объекты на территории четырех обсерваторий Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Бурятии и Иркутской области.

Всего планируется выделить 6,8 миллиарда рублей, в эксплуатацию объекты комплекса введут в 2016-2017 году.