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Наука

28 июля 2014, 17:44

Динозавров погубили климатические катаклизмы и астероид

наука катастрофы динозавры

Фото: ИТАР-ТАСС

Последние палеонтологические исследования показали, что динозавры на Земле вымерли из-за совокупности целого ряда факторов. Такое сообщение появилось на сайте Biological Reviews.

Палеонтологи выяснили, что до падения на Землю астероида диаметром 10 километров, на планете происходили серьезные климатические изменения: извержения вулканов, изменение уровня моря и колебание температуры. По этим причинам количество больших травоядных динозавров, на которых охотились более мелкие хищники, постепенно уменьшалось, в связи с чем пищевая цепь на планете была сильно ослаблена. Такие выводы ученые смогли сделать благодаря использованию современных знаний в области палеонтологии и записей с мест раскопок.

Совокупность этих условий и привела к "идеальному шторму". После падения астероида климат стал меняться еще сильнее. Изменения привели к окончательному ослаблению пищевых цепочек и их распаду. Динозавры начали вымирать. Катастрофу пережили только летающие виды, которым удалось эволюционировать.

Если бы астероид упал немного раньше, предполагают ученые, когда видов динозавров было больше и пищевые цепи были надежнее, или позже, когда новые виды динозавров имели время для развития, рептилии, скорее всего, выжили, предполагают ученые.

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