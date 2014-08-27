В Канаде обнаружили древнейший образец мышечной ткани на Земле

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В Канаде ученым удалось обнаружить древнейший образец мышечной ткани на Земле. Его нашли в окаменелости на территории современного Ньюфаундленда, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

По мнению исследователей, найденное животное относится к типу стрекающих, куда в частности входят медузы, кораллы и актинии. Найденное животное, по всей видимости, обитало на планете примерно 580 миллионов лет назад.

Таким образом, животное существовало еще в докембрийскую эпоху, которая началась примерно 540 миллионов лет назад.

Судя по всему, организм был одним из наиболее развитых для своего времени - он представлял собой симметричный "четырехугольник" из четырех пучков волокон. Несмотря на процесс эволюции, сейчас существуют медузы, обладающим похожим строением.

Ученые пришли к выводу, что пучки волокон являются мышечной тканью. Это позволяет предположить, что обнаруженное животное было первым существом, обладающим мышечной тканью на Земле.