Москва онлайн покажет, как мемы делают науку популярнее

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29 октября в медиалофте Президентской академии состоится лекция Андрея Конячева о популяризации наук в современном мире.

Популяризация науки – модное явление последних нескольких лет. Что это такое? Несет ли этот процесс просвещение или дезинформирует людей и порочит честь большой науки? Как в популяризации науки нам помогают мемы?

На эти и многие другие вопросы в своей лекции ответит преподаватель МГУ, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений, основатель "Образовача" и "Лентача", создатель и издатель научно-популярного издания N+1 Андрей Коняев.

Смотрите трансляцию 29 октября в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.