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Наука

25 июля 2014, 15:24

Смартфоны нового поколения смогут иметь до терабайта памяти

наука смартфоны планшеты память

Американские ученые представили технологию производства памяти RRAM, которая позволит хранить в мобильных устройствах в десятки, а то и в сотни раз больше информации, сообщает MIT Technology Review.

На данный момент производить микросхемы энергонезависимой RRAM-памяти дорого и весьма сложно: процесс требует высоких температур и напряжения. Однако исследователи из Университета Райса предложили метод, позволяющий создавать ячейки памяти при комнатной температуре и гораздо более низком напряжении, благодаря использованию пористого диоксида кремния.

Ключевым моментом является то, что новая технология облегчает создание многослойной RRAM-памяти, что увеличивает объем хранимой информации. У одного из прототипов плотность хранения данных настолько высока, что на микросхеме размером с почтовую марку сможет уместиться терабайт памяти.

Кроме того, ячейки, созданные таким способом более надежны, не требуют расхода энергии для хранения информации. Также они могут хранить до девяти бит данных на ячейку и обеспечивают более высокую скорость записи и чтения данных - до ста раз быстрее, чем флеш-память.

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