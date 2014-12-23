Ученые NASA впервые получили детализированный снимок Солнца

Ученые NASA впервые получили детализированные фотографии Солнца

Ученые NASA впервые в истории получили детализированные фотографии Солнца, сообщает телеканал "Москва 24". Сделать их удалось с помощью рентгеновского телескопа NASA NuSTAR.

Он был запущен в космос в 2012 году для того, чтобы изучать черные дыры и другие сильно удаленные от Земли объекты. Теперь ученые решили использовать телескоп для изучения Солнца.

Фото: nasa.gov

Ученые надеются подтвердить теорию нановспышек - уменьшенных копий гигантских вспышек Солнца. Если они существуют, то астрономы смогут ответить на вопрос, почему температура короны солнца (внешних слоев атмосферы Солнца) примерно в 300 раз горячее поверхности самой звезды, что противоречит представлениям о термодинамике.

Отметим, телескоп NuSTAR – это первый космический телескоп, работающий на принципе отражения электромагнитных и гамма-лучей (лучей с малой длиной волны) под очень маленькими углами к поверхности зеркал.

Этот прибор самый чувствительный к высокой энергии рентгеновского излучения из ныне существующих.

NuSTAR, в отличие от других телескопов, таких как "Чандра", может наблюдать за Солнцем без риска повредить детекторы.