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Наука

23 декабря 2014, 20:20

Ученые NASA впервые получили детализированный снимок Солнца

наука ученые Солнце NASA астрономы нановспышки

Ученые NASA впервые получили детализированные фотографии Солнца

Ученые NASA впервые в истории получили детализированные фотографии Солнца, сообщает телеканал "Москва 24". Сделать их удалось с помощью рентгеновского телескопа NASA NuSTAR.

Он был запущен в космос в 2012 году для того, чтобы изучать черные дыры и другие сильно удаленные от Земли объекты. Теперь ученые решили использовать телескоп для изучения Солнца.

Фото: nasa.gov

Ученые надеются подтвердить теорию нановспышек - уменьшенных копий гигантских вспышек Солнца. Если они существуют, то астрономы смогут ответить на вопрос, почему температура короны солнца (внешних слоев атмосферы Солнца) примерно в 300 раз горячее поверхности самой звезды, что противоречит представлениям о термодинамике.

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Отметим, телескоп NuSTAR – это первый космический телескоп, работающий на принципе отражения электромагнитных и гамма-лучей (лучей с малой длиной волны) под очень маленькими углами к поверхности зеркал.

Этот прибор самый чувствительный к высокой энергии рентгеновского излучения из ныне существующих.

NuSTAR, в отличие от других телескопов, таких как "Чандра", может наблюдать за Солнцем без риска повредить детекторы.

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