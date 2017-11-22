Важные скелеты, найденные московскими рабочими

Человеческие кости раскопали строители на Николоямской улице. Теперь ученым предстоит выяснить возраст останков, а полиции провести расследование. Случайные археологические находки, сделанные в Москве, несколько раз приводили к научным открытиям. Самые известные вспомнила редакция портала Москва 24.

Сходненский череп и химкинские рыболовы

Фото: ТАСС/Виктор Янков

Окаменевший череп человека, жившего 10-16 тысяч лет назад, нашли в 1939 году около реки Сходня. Строителям, которые занимались благоустройством берега, он попался случайно.

Специалисты относят этот череп к эпохе великого оледенения, что делает его самым древним доказательством существования человека переходного периода – от неандертальца к современному типу.

Советский археолог Отто Бадер, посвятивший много лет исследованию сходненского черепа, сделал еще одно важное открытие. Вблизи села Щукино, где сейчас стоит Химкинский речной порт, он обнаружил древнейшую стоянку людей в черте столицы.

Оказалось, что на берегу Москвы-реки во II тысячелетии до нашей эры жили рыболовы и охотники, которые умели добывать огонь, делать сосуды из глины, а также каменные и костяные орудия труда.

Некрополь времен Петра I на Сретенке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время благоустройства центра города в этом году тоже было сделано несколько важных находок. Среди них некрополь времен Петра I на Сретенке. В разрытой траншее с коммуникациями оказались каменное надгробие с орнаментом в виде ленты, фрагмент торца стоявшей у изголовья каменной плиты, остатки истлевших гробов.

Неподалеку от некрополя сегодня стоит школа. Специалисты полагают, что захоронения располагались здесь с XVII века при церкви Спаса Преображения в Пушкарях, руины церкви, построенной в 1681 году, нашли тут же.

А в сентябре 2016 года, также во время работ по программе "Моя улица", на Малой Якиманке нашли свинцовые пули Смутного времени. Археологи разглядели на них следы деформации, говорящие об использовании в боях, и правоохранительным органам, вероятно, пришлось проводить проверку.

Мамонт в Палеонтологическом музее





Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Скелет мамонта, который стоит в Палеонтологическом музее, практически целиком откопали в начале ХХ века при земляных работах на Калужской площади. Кости для музея собрал биолог Иван Павлов (1849-1936), прославившийся экспериментами с собаками.

И это был далеко не единственный случай, когда в столице нашли сохранившийся целиком скелет млекопитающего, вымершего 10 тысяч лет назад. Первого мамонта обнаружили еще в XVIII веке у деревни Троице-Лыково, что около нынешнего района Строгино. Последнего – в 2000 году в Истринском районе Московской области.

Окаменелости в метро

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Чтобы увидеть останки еще более древних животных, необязательно идти в музей. Окаменелости, образовавшиеся в палеозойскую эру (541-251 миллион лет назад), замурованы в мраморных плитах, которыми облицованы станции московского метро.

Аммонита (головоногого моллюска со спирально закрученными раковинами) более 50 сантиметров в диаметре можно увидеть в колонне на "Парке Победы". Она стоит у последнего вагона поезда, идущего в центр.

Колонны "Арбатской" Филевской линии когда-то были частью коралловых рифов, где жили морские лилии, моллюски и брахиоподы в раковинах. Всех их можно разглядеть и сегодня. Всего останки морских ежей, наутилусов, аммонитов и брюхоногих моллюсков есть более чем на 20 станциях, по большей части Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.