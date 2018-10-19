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Москва 24

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Наука

19 октября, 16:30

Москва онлайн покажет, почему российские программисты такие сильные

наука Москва онлайн

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

20 октября в Технопарке "Нагатино" пройдет четвертьфинал чемпионата мира по спортивному программированию Moscow Programming Contest. На мероприятие соберутся 300 сильнейших московских студентов, изучающих программирование.

В программе запланированы выступления:

11:00 Алексей Малеев, проректор МФТИ по международным программам и технологическому предпринимательству, основатель Moscow Workshops ICPC. Тема выступления – "Почему российские программисты такие сильные?"

11:15 Ульяна Егина, руководитель группы стажировок Яндекса, и Алексей Шлюнкин, руководитель группы разработки Яндекса и бывший участник ICPC, Тема – "Чемпионаты по программированию: а что дальше?"

11:30 Денис Жиганов, R&D проектов Huawei, бывший бывший участник ICPC. Тема – "Huawei R&D: эволюция искусственного интеллекта".

11:45Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов Вконтакте. Тема – "VK Tech: ВКонтакте с возможностями".

Смотрите трансляцию 20 октября в 10:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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