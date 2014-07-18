Первый центр радиомедицины появится в России через 2 года

Фото: ИТАР-ТАСС

В России в 2016 году появится первый центр радиомедицины. Его строительство начнется в сентябре этого года в Димитровграде, сообщает ИТАР-ТАСС.

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде на данный момент находится в стадии проектирования.

Стоимость объекта составляет 19,1 миллиарда рублей. Вся необходимая документация уже сдана в Главгосстройэкспертизу.

Центр будет включать в себя стационар на 312 коек, отделение радионуклидной диагностики, центр позитронно-эмиссионной томографии, протонный центр и отделение радионуклидной терапии.

За год новое учреждение сможет принять примерно 33 тысячи пациентов.