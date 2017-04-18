Ученые из Пенсильвании нашли вино Иисуса Христа

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Ученые из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета узнали, какое вино пил Иисус Христос, сообщает издание phys.org.

По мнению Патрика Макгаверна, две тысячи лет назад в Иерусалиме было распространено концентрированное вино с фруктовыми нотами и специями. В него также добавляли корицу, мандрагору, гранат и шафран.

Ученый полагает, что такое же вино пил и сам Иисус. Макгаверн добавил, что если бы кто-то нашел Святой Грааль и принес его в лабораторию университета, он смог бы подтвердить свою догадку.