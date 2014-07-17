В России создали станцию для регистрации землетрясений в Арктике

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В России разработали уникальную станцию, способную улавливать землетрясения в Арктике, сообщает МИА "Россия сегодня".

Глубоководная донная сейсмическая станция "Арктика-Страж-ДСС" позволяет в реальном времени собирать и передавать данные о сейсмособытиях в акватории вдоль арктического побережья.

Она имеет расширенный диапазон регистрируемых частот. Ее можно установить на глубинах до 500 метров.

Станцию разработала компания "Морские инновации" вместе с МЧС России.

В арктической зоне России находятся атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ. А также химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рассказал представитель компании.

По данным МЧС, в среднем в арктической зоне России в год происходит более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В последнее время техногенные доминируют, в особенности транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).

Общая стоимость полезных ископаемых в арктической территории России превышает 30 трлн долларов.