Дирижабли и планетоходы: что изобретают студенты космической школы

Фото: Пресс-служба МГТУ

11 июля завершила работу Международная молодежная космическая школа – совместный проект Роскосмоса и МГТУ им. Баумана. О работе школы сетевому изданию M24.ru рассказал ее научный руководитель Владимир Игрицкий.

Фото: Пресс-служба МГТУ

Школа работает на базе Молодежного космического центра МГТУ уже 20 лет, хотя международный статус она приобрела не сразу. Каждый год студенты из разных вузов России и других стран, увлеченные темой космоса, в течение недели совместно разрабатывают какой-либо глобальный проект, связанный с межпланетными путешествиями. В школу попадают учащиеся Международного космического центра при МГТУ, студенты разных вузов России, а также подавшие заявки на участие иностранцы. В этом году, например, школа собрала учащихся из США, Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Индии, Бразилии и других стран – всего более ста человек. Учеников ждут вводные лекции и совместное обсуждение задания, после чего, разделившись на группы, они занимаются проектированием различных систем очередного космического аппарата.

Именно Владимир Игрицкий каждый год придумывает для учеников школы новые необычные задания. В этому году проект студентов вызвал большой интерес: молодежь предложила идею полета на Марс с использованием астероида в качестве транспортного средства. Однако студенческие разработки прошлых лет были не менее оригинальными.

"Темы проектов выбираются с таким расчетом, чтобы они были достаточно актуальными и в то же время достаточно оригинальными, чтобы у ребят была возможность научиться методикам работы с новыми глобальными задачами, не имеющими готовых решений, – рассказал Владимир Игрицкий. – Думаю, некоторые из наших проектов как раз будут готовы к реализации, когда нынешние ученики школы станут большими начальниками в космической отрасли".

Фото: Пресс-служба МГТУ

Обычно студентам предлагают поупражняться в изобретении аппаратов для путешествий по Солнечной системе. Они уже проектировали туристическую базу на Луне, станцию с искусственной силой тяжести на орбите, "отправляли" аппараты на Титан и на ядро кометы. Одной из самых интересных была задача разработать комплекс для исследований атмосферы и поверхности Венеры. "На Венере такая высокая температура, что исследовательские аппараты не могут долго находиться на поверхности планеты, ветер очень сильный и постоянно дует в одном направлении, – объяснил Владимир Игрицкий. – Однако на высоте 50-65 километров над поверхностью давление и температура практически такие же, как на Земле. Студенты предложили разместить там дирижабль, с которого можно будет ненадолго спускать вертолет и исследовать поверхность Венеры".

Еще одна любопытная задача – планетоход для Меркурия. Главная "проблема" Меркурия в том, что мощность потока солнечного излучения там во много раз больше, чем на Земле, то есть все, что находится на солнечной стороне планеты, попадает словно в огромный гриль. Но исследования наших учеников показали, что можно сделать аппарат с системой термостатирования. И такой планетоход вполне может быть создан в реальности.

Но пока чаще всего приобретенный опыт учащиеся космической школы используют при работе над более масштабными и менее глобальными проектами: например, при создании студенческих спутников. Совсем скоро будет запущен на орбиту микроспутник "Бауманец-2", который сейчас проходит испытания и будет оснащен большим количеством серьезной аппаратуры. Также в разработке находится наноспутник "Парус МГТУ" – космический аппарат с солнечным парусом. Созданием этих аппаратов занимаются в университете те самые студенты, которые посещают космическую школу.

Фото: Пресс-служба МГТУ

На вопрос, отличаются ли студенты из разных стран по уровню креативности, Владимир Игрицкий признал, что разница есть: "Во многих европейских странах общество в принципе не настроено на глобальные проекты – там люди стремятся решать практические сиюминутные задачи, а не расширять горизонты. Для ребят из таких стран наши проекты становятся культурным шоком. А вот американцы, например, отлично вписываются в нашу систему обучения. Да и студенты из наших вузов предлагают очень много интересных решений"