Смартфоны можно будет заряжать с помощью звука

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Инженеры Nokia и специалисты из Лондонского университета королевы Марии создали устройство, позволяющее заряжать смартфоны с помощью звуковых волн, пишет издание Gizmag.

Принцип работы аппарата основан на пьезоэлектрическом эффекте. Наностержни из оксида цинка сгибаются под воздействием звуковых волн и вырабатывают электрический ток.

Отметим, что похожую систему разработали еще в 2010 году в Корее, однако поднять силу тока до уровня, которого хватит на зарядку телефона, удалось только сейчас.

Для демонстрации эффекта инженеры поместили наностержни на лист пластмассы, который, в свою очередь, положили между двумя электроконтактными панелями из золота (в перспективе драгоценный металл можно заменить на обычную фольгу).

Устройство равно по площади нескольким смартфонам и способно генерировать ток из повседневного шума – движения, голосов и музыки.