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Наука

14 января 2015, 11:35

Трудоголики чаще становятся алкоголиками - исследование

наука алкоголь работа ученые исследования

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ученые провели масштабное исследование о связи между злоупотреблением алкоголем и продолжительным рабочим днем. Краткие результаты работы опубликованы на сайте New Scientist.

Исследователи использовали данные о более чем 330 тысячах человек из 14 стран мира, в том числе США, Великобритании и Германии. В итоге ученые пришли к выводу, что излишний трудоголизм проводит к депрессии, стрессу и прочим расстройствам. Именно поэтому многие ищут утешение в алкоголе.

Стандартная норма рабочего времени в Европе составляет 40 часов в неделю, но если продолжительность рабочей недели доходит до 48 часов, то вероятность злоупотребления спиртным повышается на 11 процентов. Если человек работает более 49 часов в неделю, то пристрастие к алкоголю растет уже на 13 процентов.

Эта тенденция носит ярко выраженный характер среди мужчин. Исследователи также отмечают, что обнаруженная ими система не зависит от географии или социального и экономического статуса людей.

Ученые пришли и к выводу, что большое количество рабочих часов приводит к малоподвижному образу жизни, что тоже плохо влияет на здоровье.

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