В Доме союзов в Москве вручили премию "За верность науке"

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В Доме союзов вручили премию в области популяризации научных знаний и достижений "За верность науке". Обладатели награды определялись в номинациях "Лучшая телевизионная программа о науке, "Лучшее печатное СМИ о науке", "Лучший интернет-проект о науке", "Лучший научно-популярный проект года", "Популяризатор года" и специальная "антипремия".

Так, лучшей телевизионной программой о науке признали телепередачу Academia на канале "Россия-К", лауреатом среди печатных изданий стала газета "Троицкий вариант — Наука", а лучшим интернет-проектом стал сайт "Постнаука".

Кроме того, музей "Экспериментариум" получил награду "Лучший научно-популярный проект года", а эксперт в области современной теории эволюции, создатель сайта "Проблемы эволюции" Александр Марков был признан "популяризатором года".

В то же время специальную "антипремию" "за насаждение мифов, заблуждений и суеверий" благодаря своим документальным проектам получил телеканал "РЕН-ТВ".

Новая награда "За верность науке" предназначена для представителей СМИ и новых медиа, представляющих информацию из мира науки для широкой аудитории. Выбирали номинантов премии не только их коллеги-журналисты и представители медиасообщества, но и герои их публикаций – ученые.

Отметим, на прошлой неделе премию правительства Москвы за выдающиеся результаты в области естественных, технических и гуманитарных наук за 2014 год получили 17 молодых ученых.

Всего экспертная комиссия рассмотрела свыше 200 заявок от более чем 300 представителей научного сообщества. В результате были отобраны 10 работ, признанных победителями конкурса. Авторам и авторским коллективам присуждена премия в размере 1 миллиона рублей за каждое исследование.

На премию претендовали специалисты до 35 лет: научные и научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты, ученые, ведущие научную и научно-техническую деятельность в научных организациях и вузах Москвы.