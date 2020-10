Ученые раскрыли технологию полета самой большой в мире птицы

Американские ученые раскрыли технологию полета самой большой птицы, обитавшей на Земле, сообщает журнал Национальной академии наук США (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Объектом их исследования стали окаменелые останки, найденные в 1983 году во время строительства аэропорта в штате Южная Каролина.

Самым крупным представителем пернатых оказалась птица из вида Pelagornis sandersi. Этот вид был открыт в 2014 году и потеснил бывшего рекордсмена по размерам среди летающих птиц - вымерший вид аргентавис. Его размах крыльев (без перьев) составлял около 4 метров.

Самая большая птица обитала на Земле примерно 25 млн лет назад. Размах крыльев этого гиганта был больше 6,5 метров.

Благодаря огромному размаху птица могла парить в воздухе в течение недели. Скорость ее полета достигала 55 км/ч.

Однако то, как птица с тонкими полыми костями могла приземляться, до сих пор остается загадкой.