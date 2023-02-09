Сверху постучались. Как нейросеть научилась распознавать сигналы из космоса

Группа ученых из университета Торонто разработала нейросеть, которая обнаружила признаки "техногенных подписей" в восьми сигналах, дошедших к нам от далеких звезд. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Как только в журнале Nature Astronomy была опубликована статья канадских исследователей, околонаучные издания сразу же сообщили, что "искусственный интеллект принял сигналы от восьми инопланетных цивилизаций". Но это, мягко говоря, преувеличение. Причем даже слово "принял" здесь не соответствует действительности.

Люди довольно давно пытаются найти в космосе какие-нибудь признаки существования другого разума, но результатов пока нет. Возможно, мы просто исследовали лишь крохотный участок Вселенной. Или алгоритмы, разработанные несколько десятилетий назад для первых астрономических компьютеров, просто не способны качественно выполнить такую задачу. Именно поэтому существует такое направление, как "ретроастрономия": данные, полученные много лет назад, изучаются вновь уже современными и более продвинутыми методами.

Международная группа ученых решила повторно обработать сведения, полученные в течение нескольких лет телескопом "Грин Бэнк", работающим в Западной Виргинии. Это очень большой и точный инструмент для наблюдения за звездами, ведь диаметр его зеркала – около 100 метров.

В общей сложности исследователи просмотрели 150 терабайт данных о 820 звездах, расположенных на расстоянии от 30 до 90 световых лет от Земли. Эту информацию уже обрабатывали в 2017 году, но тогда было признано, что в ней нет ничего необычного и достойного подробного изучения. Однако за это время алгоритмы значительно усовершенствовались. А современные нейросети позволяют изучать гигантские массивы данных, обнаруживая в них закономерности, долгое время ускользавшие от внимания.

Систему искусственного интеллекта обучили на двух типах данных: радиосигналах земного и космического происхождения. После этого через алгоритм прогнали полторы сотни терабайт информации, полученной телескопом "Грин Бэнк". Нейросеть довольно быстро отобрала восемь сигналов, обладающих так называемыми "техносигнатурами". Проще говоря, у этих импульсов есть некоторые признаки, позволяющие предположить их искусственное происхождение. Подчеркнем: не "точно установить", а всего лишь "предположить".



Во-первых, эти сигналы были узкополосными, со спектральной широтой всего в несколько Гц. А импульсы, вызванные природными явлениями, в основном широкополосные.

Во-вторых, частота сигналов со временем изменяется. Это означает, что их источник движется относительно Земли. И в-третьих, эти сигналы регистрируются только когда телескоп направлен точно на источник, и пропадают, когда антенна направлена в сторону. Если бы эти радиоволны имели земное происхождение, то улавливались бы всегда, вне зависимости от положения антенны.

Отсеивать земные радиоволны особенно важно: они очень часто ставят астрономов в тупик. Самый яркий случай произошел на австралийской радиообсерватории "Паркс". Там 17 лет регистрировали мощный и редкий сигнал, который потом оказался всплесками излучения неисправной микроволновки, установленной на кухне обсерватории.

Если у радиосигнала есть все три "техносигнатуры", ученые считают его достойным более подробного изучения. Правда, есть и значимое "но" – существуют природные, естественные сигналы, которые обладают всеми этими параметрами.

Поэтому кричать "мы нашли инопланетян!" никто не спешит. Вместо этого информацию отправляют на дополнительное изучение, и в большинстве случаев ничего сверхнеобычного не находят. Зато теперь стало понятно, что нейросети способны работать на порядки эффективнее поисковых алгоритмов, даже созданных всего несколько лет назад.

Астрономы планируют и дальше обрабатывать архивные данные с помощью искусственного интеллекта. Может быть, мы до сих пор не обнаружили братьев по разуму только потому, что не слишком внимательно изучали полученную информацию. Вдруг они уже давно сигналят нам?

Хотя...

