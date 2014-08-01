Космонавт Крикалев расскажет посетителям Планетария о жизни на орбите

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14 августа в Московском планетарии пройдет встреча с космонавтом Сергеем Крикалевым. Он поделится с горожанами и гостями столицы секретами жизни на орбите и расскажет об уникальных возможностях человеческого организма.

Посетители встречи, которая состоится в зале выставки "Космонавтом быть хочу!", узнают, как космонавты готовятся к полетам и насколько длинной кажется им дорога в безвоздушное пространство. Крикалев ответит на вопросы гостей.

Сергей Крикалев - российский авиационный спортсмен, космонавт, мировой рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе. Он является героем Советского Союза и России.

Начало встречи - в 18.00. Вход будет осуществляться по билетам на выставку.