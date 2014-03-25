Мосгосстройнадзор проверил качество фасадных работ на 82 объектах

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгосстройнадзор проверил качество выполнения фасадных работ и устройства светопрозрачных конструкций на строящихся зданиях, сообщает пресс-служба комитета. На 82 объектах было выявлено 18 нарушений по применению и хранению материалов, выдано 102 предписания и составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Основными нарушениями стали плохая защита металлических изделий от коррозии, применение горючих материалов в витражных конструкциях, замена предусмотренных проектом материалов на другие. Так, например, определенные вопросы у комиссии вызвало изменение утвержденных стеклопакетов. Помимо этого, на некоторых объектах утеплитель хранили на открытых площадках.

На данный момент все выявленные нарушения устранены. Однако Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз продолжит контроль за производством фасадных работ, а также применяемыми строительными материалами и конструкциями.