06 марта 2014, 09:30

Безопасность

Инспектор ДПС получил травму, пытаясь остановить машину нарушителя

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудник столичной Госавтоинспекции получил травму, пытаясь заглушить машину нарушительницы.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, днем 5 марта на проспекте Вернадского инспектор увидел неправильно припаркованный автомобиль Hyundai Solaris. Он подошел к машине и объяснил женщине, что она нарушила ПДД, после чего потребовал у нее документы.

В ответ женщина ему сказала, что документов у нее нет, и попыталась уехать. Полицейский попытался заглушить двигатель машины, но нарушительница стала закрывать окно. В результате стекло лопнуло, порезав руку инспектора.

Автомобиль остановить удалось, на женщину был составлен протокол по статье "Нарушение правил стоянки", за которой ей грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Полицейскому пришлось обращаться к врачам; материалы проверки инцидента будут направлены в Следственный комитет.

