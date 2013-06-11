Число народных дружинников в Москве выросло до 19 тысяч

В Московской городской народной дружине состоят 19 тысяч человек

Количество членов московской городской народной дружины достигло 19 тысяч человек. Ежедневно на несение дежурства выходит 2 тысячи человек.

С помощью дружинников к данному моменту предотвращено более 34 тысяч преступлений, проведено более 200 рейдов по выявлению нелегалов и задержано более 190 подозреваемых.

Напомним, столичным дружинником может стать гражданин России, достигший 18-летнего возраста, проживающий в Москве и добровольно изъявивший желание участвовать в деятельности дружины. Испытательный срок – 3 месяца.

Народные дружинники выполняют возложенные на них обязанности в свободное от основной работы время и на безвозмездной основе.

Штраф для граждан за неповиновение дружинникам составляет от 500 до 2,5 тысяч рублей. В то же время штраф дружинника за превышение полномочий составляет 3 тысячи рублей. Такую же сумму заплатит должностное лицо, возглавляющее органы управления дружинами.