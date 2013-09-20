Столичных полицейских проверят на употребление наркотиков

Столичных полицейских проверят на возможное употребление наркотиков. Соответствующее распоряжение отдал начальник главка полиции Москвы Анатолий Якунин.

Тестирование будет проводиться в частных медицинских учереждениях, пишет "Коммерсантъ".

Проверка будет проведена за счет бюджетных средств. Отметим, что изначально наркотест полицейским предлагалось пройти за свой счет, что вызвало недоумение у блюстителей порядка.

Впрочем, вскоре шеф столичной полиции разъяснил ситуацию: любые требования по оплате тестов из собственного кармана полицейских незаконны.

Проверку планируется завершить до 23 октября этого года.