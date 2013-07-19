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19 июля 2013, 21:01

Общество

Психологи советуют родителям рассказывать детям о наркотиках

Психологи просят родителей говорить с детьми об опасности наркотиков

Пристрастие школьников к наркотикам за последнее время сильно возросло. Однако не возраст влияет на отношение ребенка к наркотикам, а среда, внутри которой он находится, рассказал в эфире "Москва FM" психолог Олег Шведовский.

"Необходимо отслеживать среду, в которой обитает ребенок, в том числе и виртуальную. Важно знать, с какой компанией он общается, на какие сайты заходит", – советует Шведовский.

По его словам, вероятность попадания ребенка в плохую среду меньше, если он заранее подготовлен и проинформирован об опасности данного стиля жизни. Ведь наркотики – это часть определенной субкультуры и поведения.

В этих кругах популярны отношения криминального характера, зачастую сексуальные и другие связи, о которых родители должны предупреждать, говорит психолог. Он утверждает, что необязательно говорить слово "наркотики", чтобы ребенок правильно развивался.

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Напомним, с начала 2013 года за употребление наркотиков наказали в 2 раза больше школьников, чем за весь прошлый год. Всего же по разным правонарушениям к уголовной ответственности привлекли более 250 столичных школьников.

Кроме того, за последние два года в 3 раза выросло число суицидов. По данным ООН, Россия вышла на первое место по количеству самоубийств среди подростков от 14 до 24 лет.

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