Брата Аркадия Дворковича избил агрессивный водитель

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В центре столице избили брата вице-премьера России Аркадия Дворковича Михаила. На него напал агрессивный водитель Toyota Camry, передает сайт "Комсомольской правды".

По словам пострадавшего, 24 августа на Тверском бульваре на него напал автомобилист, который так отреагировал на сделанное ему замечание.

"Вчера днем на Тверском бульваре, сопровождая какого-то "крутышку" на панамере, отъезжая от ресторана, меня жестко подрезала, создав аварийную ситуацию, Toyota Camry. Я постучал водителю по стеклу пальцем, после чего он затормозил и, выскочив из автомобиля, через открытое стекло два раза ударил меня по лицу", – написал Михаил Дворкович на своей странице в Facebook.

Ранее в Москве жестоко избили заместителя главы Российского авторского общества Андрея Кричевского. Нападение произошло возле Всероссийской организации интеллектуальной собственности на Новослободской улице. Состояние пострадавшего, доставленного в больницу им. Боткина, резко ухудшилось, его переводят в ЦКБ.

По данным пресс-службы РАО, нападавшие причинили Кричевскому телесные повреждения средней степени тяжести и черепно-мозговую травму.