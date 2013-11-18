Форма поиска по сайту

18 ноября 2013, 09:17

Происшествия

Пьяный мужчина ранил сержанта полиции на юго-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в три часа дня ранее судимый безработный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, горлышком от разбитой бутылки ранил в шею сержанта полиции. Инцидент произошел около кафе на улице Перерва, дом 8 в районе Марьино.

Установлено, что между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности. Правоохранитель находился в тот день вне службы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В тяжелом состоянии полицейского госпитализировали. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений".

