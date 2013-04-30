"Вечерка": Дорогое жилье обложат "роскошным" налогом

Фото: ИТАР-ТАСС

Дорогое жилье обложат "роскошным" налогом

Министерство финансов выступило с инициативой обложить дополнительным налогом на роскошь владельцев квартир, чья стоимость на рынке недвижимости превышает 300 миллионов рублей. Во время традиционной Прямой линии с президентом Владимир Путин, отвечая на вопрос о налоге на роскошь, отметил: "Вопрос разрыва в доходах актуален не только для нас. Европа, надо отдать ей должное, социализирует экономику. Надо брать с них пример. Что касается налога на роскошь, я лично за него". Скорее всего, Минфин принял слова президента как руководство к действию. На этой неделе чиновники финансового ведомства определились, что повышенным налогом от 0,5 до 1 процента будет облагаться жилье дороже 300 миллионов рублей. Таким образом, ежегодно владельцу квартиры или дома стоимостью от 300 миллионов рублей придется выложить в качестве налога на роскошное жилье от 1,5 до 3 миллионов рублей.

МЧС начинает готовиться к лесным пожарам

Вчера, накануне Дня пожарной охраны, руководство столичного МЧС подвело итоги работы ведомства первых месяцев 2013 года. Крупных чрезвычайных происшествий в Москве, к счастью, отмечено не было. Более того, было зарегистрировано на 12% меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Без серьезных последствий для города прошло и половодье. В настоящий момент МЧС готовится к скорому началу купального сезона. В частности, до 25 мая специалисты планируют оснастить все пляжи, а также места, запрещенные для купания, специальными знаками, а дно озер уже с начала месяца будут обследовать водолазы. Готова столица и к лесным пожарам - по прогнозам МЧС, самым опасным в этом плане месяцем станет июль.

Заступились за Болконского

Знаменитый "дом старика Болконского" на Воздвиженке, возможно, будет спасен: обращение в его поддержку подписали более 100 деятелей культуры. В том числе писатели Андрей Битов, Евгений Евтушенко, режиссеры Павел Лунгин, Карен Шахназаров, а также ректор МАрхИ Дмитрий Швидковский, директор Музея-заповедника "Михайловское" и другие. С такой поддержкой городу будет легче отстоять дом от уродливой надстройки, которую собственники возводят по устаревшим согласованиям. За месяц активного противостояния с застройщиком "дом Болконского" стал таким же полигоном гражданственности для москвичей, как Кадаши три года назад.

