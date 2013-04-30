Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля 2013, 12:35

Экономика

"Вечерка": Дорогое жилье обложат "роскошным" налогом

Фото: ИТАР-ТАСС

Дорогое жилье обложат "роскошным" налогом

Министерство финансов выступило с инициативой обложить дополнительным налогом на роскошь владельцев квартир, чья стоимость на рынке недвижимости превышает 300 миллионов рублей. Во время традиционной Прямой линии с президентом Владимир Путин, отвечая на вопрос о налоге на роскошь, отметил: "Вопрос разрыва в доходах актуален не только для нас. Европа, надо отдать ей должное, социализирует экономику. Надо брать с них пример. Что касается налога на роскошь, я лично за него". Скорее всего, Минфин принял слова президента как руководство к действию. На этой неделе чиновники финансового ведомства определились, что повышенным налогом от 0,5 до 1 процента будет облагаться жилье дороже 300 миллионов рублей. Таким образом, ежегодно владельцу квартиры или дома стоимостью от 300 миллионов рублей придется выложить в качестве налога на роскошное жилье от 1,5 до 3 миллионов рублей.

МЧС начинает готовиться к лесным пожарам

Вчера, накануне Дня пожарной охраны, руководство столичного МЧС подвело итоги работы ведомства первых месяцев 2013 года. Крупных чрезвычайных происшествий в Москве, к счастью, отмечено не было. Более того, было зарегистрировано на 12% меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Без серьезных последствий для города прошло и половодье. В настоящий момент МЧС готовится к скорому началу купального сезона. В частности, до 25 мая специалисты планируют оснастить все пляжи, а также места, запрещенные для купания, специальными знаками, а дно озер уже с начала месяца будут обследовать водолазы. Готова столица и к лесным пожарам - по прогнозам МЧС, самым опасным в этом плане месяцем станет июль.

Заступились за Болконского

Знаменитый "дом старика Болконского" на Воздвиженке, возможно, будет спасен: обращение в его поддержку подписали более 100 деятелей культуры. В том числе писатели Андрей Битов, Евгений Евтушенко, режиссеры Павел Лунгин, Карен Шахназаров, а также ректор МАрхИ Дмитрий Швидковский, директор Музея-заповедника "Михайловское" и другие. С такой поддержкой городу будет легче отстоять дом от уродливой надстройки, которую собственники возводят по устаревшим согласованиям. За месяц активного противостояния с застройщиком "дом Болконского" стал таким же полигоном гражданственности для москвичей, как Кадаши три года назад.

Другие статьи газеты "Вечерняя Москва"

налоги лесные пожары Вечерняя Москва архитектурные памятники свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика