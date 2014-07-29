Число легально сдающих квартиры москвичей увеличилось вчетверо

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С 2012 года число москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир, увеличилось в четыре раза, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Москве, с начала 2014 года подано более 19 тысяч налоговых деклараций на общую сумму около 700 млн рублей. Вырос спрос и на патенты на аренду жилья: с начала года куплено около 2 тысяч.

В общей сложности с начала года от аренды жилья в бюджет поступило 0,8 млрд рублей налогов, отмечается в сообщении. Деньги пойдут на благоустройство дворов и капитальный ремонт жилого фонда.

По оценкам экспертов, в 2014 года легально жилье в аренду сдадут в общей сложности 27 тысячи москвичей. Они заплатят около 1 млрд рублей налогов.

В ведомстве отметили, что о нелегальной аренде квартир власти узнают от жителей через портал "Наш город", от управляющих компаний и через общественные пункты охраны порядка.

Так, с января по июль в полицию сообщили о 57 тысячах случаев нелегальной аренды.

Сумма штрафов в 2014 году составила около 30 млн рублей. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Легализовать рынок аренды жилья Сергей Собянин поручил осенью 2012 года.