Налог на доход: кто и сколько платит в казну России

Налог на доходы физических лиц уплачивается гражданами России со всех видов доходов, полученных ими в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Это заработная плата и премиальные выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную деятельность, а также подарки и выигрыши.

Налоговые резиденты – лица, находящиеся на территории России от 183 дней и более, чей доход составляет только зарплата, платят налог в размере 13 процентов. В большинстве случаев налоговую декларацию таких людей подает работодатель.

При сдаче в аренду недвижимости, а также при продаже имущества, находившегося в собственности менее трех лет, также придется платить налог 13 процентов. Доходы от продажи имущества декларируются физическим лицом самостоятельно.

При выигрыше в лотерею более 4 тысяч рублей, 35 процентов от суммы нужно отдать в казну. Налоговые нерезиденты – люди, которые более полугода живут за рубежом, платят налог в размере 30 процентов, если источники их дохода находятся в России.

Налоговую декларацию следует подать не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.