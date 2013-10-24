Фото: ИТАР-ТАСС

Дни открытых дверей для налогоплательщиков пройдут 25 и 26 октября во всех территориальных налоговых инспекциях Москвы, информирует пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

25 октября налоговые инспекции будут открыты с 09.00 до 20.00 часов, а 26 октября - с 09.00 до 18.00 часов.

"В период проведения акции жители столицы смогут узнать о порядке и сроках уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, ставках и льготах, действующих на территории Москвы, получить любую другую информацию по вопросам налогообложения", - говорится в сообщении.

Кроме того, налоговики расскажут горожанам о возможностях онлайн-сервисов ФНС России и покажут, как воспользоваться ими.