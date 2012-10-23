УФНС ожидает роста поступлений земельного и имущественного налогов

Фото: ИТАР-ТАСС

Управление Федеральной налоговой службы по Москве планирует в 2012 году рост поступлений в бюджет города за счет налога на имущество и на землю, причем транспортный налог останется на уровне 2011 года.

Как сообщает "Интерфакс", в 2011 году бюджет Москвы пополнился на 500 миллионов рублей благодаря налогу на имущество. В 2012 году УФНС планирует собрать 2 миллиарда рублей того же налога, из которого уже поступило 1,4 миллиарда.

Транспортный налог в 2011 году составил 12 миллиардов рублей, в 2012 эта сумма не изменится.

Заместитель руководителя УФНС по Москве Юлия Шилова отметила, что задолженность москвичей по уплате налогов составляет 6,5 миллиардов рублей, большая часть которой – транспортный налог.

Также благодаря сервису "Узнай свою задолженность" было погашено около 15 миллиардов рублей долга.

26 и 27 октября 2012 года в налоговых инспекциях пройдут дни открытых дверей, на которых москвичи смогут узнать всю интересующую их информацию об оплате сборов, о ставках и льготах.