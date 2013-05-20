"Ъ-Власть": Европа решила ввести налог на финансовые операции

Фото: ИТАР-ТАСС

Торговое представление

Уже полгода в Минэкономразвития пытаются найти способ использовать торгпредства для ускорения экономического роста. Главным критерием для оценки работы торгпредств станут отзывы привлеченных ими компаний. Впрочем, перед этим придется придумать, как заманить бизнес в торгпредства.

Налог на деньги

Европейские власти решили ввести налог на финансовые операции, чтобы поправить за счет банков свои бюджетные дела. Дело идет к ликвидации мирового финансового рынка, и это коснется всех.

"Отобрать все вещи алмазные, и золотые, и серебряные"

Далеко не все тайное когда-нибудь становится явным, однако, если уж стало, приносит немало удивительных открытий. Императрица Анна Иоанновна всегда считалась одной из самых суровых и жестоких правительниц России. Однако ее указы и распоряжения графу Семену Салтыкову показывают ее обычной женщиной с присущими ей прихотями и слабостями. А главное, демонстрируют то, каким в реальности был механизм российской власти.

"О каком равенстве может быть речь"

Сто лет назад простой вопрос, могут ли женщины-юристы представлять клиентов в суде, вызвал ожесточенные дебаты в Государственном совете. При этом приводились аргументы, которые показывают, каким в действительности было положение женщин в то далекое и совершенно забытое время. И как безуспешно пытался сформироваться русский средний класс.

"Против прогульщиков, летунов и разгильдяев"

На рубеже 1930-х годов началось ужесточение советского законодательства о труде. Полезная в целом мера до сих пор вызывает немало вопросов: почему, например, за промахи, ошибки и нерадивость работника лишалась крова и пищи вся его семья?

"Мы вообще перестали получать и фонды, и медикаменты"

К весне второго года войны в СССР сложилась катастрофическая ситуация. Как оказалось, в тыловых городах иссякли запасы медикаментов, а оставшихся и производимых промышленностью не хватает даже для минимальных нужд фронта. При этом больные диабетом и другими тяжелыми заболеваниями оказались полностью лишенными лекарств. И виновата в этом не только и не столько война.

"Методика изготовления фальшивок должна быть сохранена в строжайшей тайне"

В 1957 году МВД СССР обратилось в Верховный суд СССР с необычной просьбой. Милицейское начальство убеждало его председателя дать указание нижестоящим судам приговаривать изобретателей и пользователей новейшего метода изготовления фальшивых купюр к заключению в тюрьме, поскольку в лагерях секрет распространится среди преступников — и государству будет нанесен колоссальный ущерб.

"Дружины не в силах противостоять вооруженным бандитам"

Не успела страна отойти от бериевской амнистии 1953 года, когда вышедшие уголовники наполнили города и села, как случилась новая беда. Для сокращения государственных расходов Хрущев в 1959 году решил уменьшить численность милиции, а сокращенных стражей порядка заменить выходящими на патрулирование после работы дружинниками.

"Руководил 50 вахманами во время расстрела 50 заключенных"

Могла ли советская власть с удивительной мягкостью наказать нацистского преступника, лично казнившего узников концлагерей и командовавшего казнями? Казалось бы, такого в принципе быть не могло. Однако имело место в действительности.

"Каждый месяц простаиваем по 7–8 рабочих дней"

Как плановая система хозяйствования может превратиться в свою полную противоположность? Как свидетельствует советский опыт — легко. Стоит руководителям различных уровней начать вручную руководить планированием, поставками и производством, и получится Советский Союз эпохи его заката — такой, каким его видели современники.

