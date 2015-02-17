Запущен онлайн-сервис поиска недвижимости, облагаемой налогом по кадастру

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На сайте департамента экономической политики и развития Москвы запустили сервис, который позволит компаниям узнавать, включена ли их недвижимость в перечень объектов налогообложения по кадастровой стоимости.

Поиск будет доступен как по кадастровому номеру объекта, так и по его адресу. По словам главы департамента Максима Решетникова, сервис открыли в дополнение к "налоговому калькулятору", который был открыт для ориентировочного расчета налога на имущество физических лиц.

Результаты поиска в новом сервисе носят исключительно информационный характер и не являются официальным доказательством наличия или отсутствия объекта в перечне соответствующего года. Также они не могут служить основанием для расчета налога по конкретному объекту.

Как работает калькулятор расчета налога на имущество физлиц

Ранее Максим Решетников представил "налоговый калькулятор" – онлайн-сервис, предназначенный для расчета суммы налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Чтобы узнать сумму налога, необходимо заполнить анкету, содержащую вопросы о владельце и его недвижимости. Затем программа автоматически проведет расчет суммы налога.

"Налоговый калькулятор" может автоматически определять инвентаризационную стоимость квадратного метра недвижимости по указанному адресу. Ранее это можно было узнать лишь в налоговом уведомлении или по запросу в бюро технической инвентаризации (БТИ). Кроме того, предусмотрена возможность определения объекта недвижимости на карте.