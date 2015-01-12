Сегодня в СМИ: экономический прогноз и расширение сети Wi-Fi

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Правительство не планирует повышать налоги в 2015 году

Российское правительство не планирует повышать налоги в 2015 году, пишет газета "Ведомости".

Впрочем, в случае "глубокого кризиса" возможны изменения в налоговой нагрузке, уточняет замминистра финансов.

Ранее правительство обсуждало варианты повышения косвенных налогов, но бизнесу удалось отговорить власти от увеличения нагрузки.

К ЧМ-2018 в Москве расширят сеть Wi-Fi

К чемпионату мира-2018 в Москве расширят зону покрытия сети Wi-Fi, сообщает газета "Ведомости".

Сейчас в городе есть свыше 6,5 тысячи точек доступа, планируется установить столько же.

Пик роста цен будет в феврале-марте - эксперт

В феврале-марте 2015 года россиян ожидает пик роста цен, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

Эксперт отметил, что к майским праздникам будет улучшение - ситуация начнет постепенно изменяться в сторону снижения темпов инфляции.

Генпрокуратура направила 400 запросов о выдаче злоумышленников

Генеральная прокуратура за минувший год направила 400 запросов в другие страны о выдаче злоумышленников, сообщил в интервью "Российской газете" глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

Он отметил, что несмотря на санкции, российские прокуроры активно сотрудничают с иностранными коллегами по многим делам - от зарубежных коллег им поступило 1,5 тысячи запросов.

ЦБ может ограничить кредитование в рублях банкам-спекулянтам

Банк России может ограничить кредитование в рублях тем банкам, которые покупают валюту в спекулятивных целях, пишет РБК.

Как считает один из участников рынка, эти меры можно назвать стимулирующими для того, чтобы банки на средства ЦБ активнее кредитовали экономику, а не покупали валюту.