В Подмосковье задержали крупную партию "серой" электроники

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На складе в Московской области задержали 200 тысяч единиц компьютерной техники, незаконно ввезенной в Россию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФТС.

В основном это товары, которые были неправильно задекларированы, либо у них вовсе отсутствует надлежащая документация.

По словам сотрудника пресс-службы, на складе обнаружены планшеты, мобильные телефоны, компьютеры, мониторы, телевизоры, в том числе под брендами Nokia, Samsung, Apple, Sony.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Агентству пояснили, что конфискация товаров таможенниками не повлияет на цены и ассортимент в официальных магазинах, проблемы могут возникнуть у "серых" продавцов.

"Объем партии в 200 тысяч единиц очень существенный для московского рынка", - добавили в РАТЭК.

Как сообщалось ранее, ФТС начала проверять законность ввоза на территорию страны зарубежной компьютерной техники.

Выездные проверки проведены на 11 складах, расположенных в нескольких регионах России. В проверочных мероприятиях задействованы подразделения таможенного контроля Московской областной, Владимирской, Тульской, Татарстанской, Самарской, Новосибирской, Хабаровской, Ростовской, Иркутской и Екатеринбургской таможен.



В результате было обнаружено более 2,2 миллиона единиц электроники.

Согласно российскому законодательству ноутбуки и смартфоны требуют специального оформления для ввоза и вывоза с территории Таможенного союза. Сертификат соответствия Ростест говорит о том, что устройство безопасно для использования, а обслуживаться оно может во всех сервис-центрах производителя по всей стране.

Кроме того, существует понятие Евротест, когда техника ввезена в Россию в обход официальных каналов поставки. С сервисным обслуживанием такой электроники возникают сложности, при этом она дешевле, чем официально сертифицированная.

Владельца любого несертифицированного смартфона могут оштрафовать на границе, в случае если устройство не было задекларировано при прохождении таможни. Штраф может составить более половины цены устройства.

Последние рейды таможни представители рынка связывают с работой интернет-продавцов техники, которые за последние три года составили серьезную конкуренцию крупному ритейлу по продаже аналогичного товара.