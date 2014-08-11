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Экономика

11 августа 2014, 15:54

Таможня проверит легальность ввоза в Россию компьютерной техники

налоги техника магазины компьютеры ФТС

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские таможенники проверяют законность ввоза на территорию страны зарубежной компьютерной техники, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Выездные проверки проведены на 11 складах, расположенных в нескольких регионах России. В результате было обнаружено более 2,2 миллиона единиц электроники. Таможенникам предстоит выяснить, была ли техника ввезена в Россию легально.

Как уточняют в пресс-службе, в проверочных мероприятиях задействованы подразделения таможенного контроля Московской областной, Владимирской, Тульской, Татарстанской, Самарской, Новосибирской, Хабаровской, Ростовской, Иркутской и Екатеринбургской таможен.

Кроме уже проведенных проверок, назначено еще 14. Они продлятся до конца сентября.

Мероприятия проводятся для пресечения каналов нелегального ввоза товаров, выявления схем уклонения от уплаты налогов, а также для защиты интересов потребителей.

Согласно российскому законодательству ноутбуки и смартфоны требуют специального оформления для ввоза и вывоза с территории Таможенного союза. Сертификат соответствия Ростест говорит о том, что устройство безопасно для использования, а обслуживаться оно может во всех сервис-центрах производителя по всей стране.

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Кроме того, существует понятие Евротест, когда техника ввезена в Россию в обход официальных каналов поставки. С сервисным обслуживанием такой электроники возникают сложности, при этом она дешевле, чем официально сертифицированная.

Владельца любого несертифицированного смартфона могут оштрафовать на границе, в случае если устройство не было задекларировано при прохождении таможни. Штраф может составить более половины цены устройства.

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