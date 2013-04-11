В Москве около 160 тысяч квартир сдаются нелегально

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 1700 преступлений и правонарушений было выявлено в ходе недавних проверок по фактам нелегальной сдачи квартир в Москве. Больше всего неплательщиков налогов отмечено в Зеленоградском, Восточном и Центральном административных округах столицы. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

При этом, как уточнили в департаменте, всего на данный момент сотрудниками опорных пунктов охраны правопорядка и участковыми выявлено более 160 тысяч квартир, сдающихся нелегально.

Столичные органы внутренних дел проводят детальную проверку информации о нелегально сдаваемых квартирах, чтобы навести порядок в этой сфере и обеспечить безопасность граждан, снимающих жилье в Москве.

Все средства, поступающие в бюджет Москвы от налогов за аренду жилья, будут направлены в те районы, откуда они поступили, для дополнительного финансирования округов, отметила начальник управления финансовой и налоговой политики департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Так, в 2012 году на стимулирование управ Москвы было направлено 495 миллионов рублей, поступивших в столичную казну от налогов от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений.

Напомним, реализация проекта по выявлению фактов нелегальной сдачи квартир в Москве началась со второй половины 2012 года. Сначала она проводилась в пилотном режиме на территории Западного административного округа, а с 1 октября 2012 года - в общегородском режиме.