Москвичи предпочитают, чтобы налоги за них платил работодатель

Россияне не хотят платить налоги самостоятельно

Москвичи не готовы платить налоги самостоятельно. Большинство представителей экономически активного населения страны предпочитают, чтобы за них это делал работодатель, свидетельствуют данные исследования, проведенного порталом SuperJob.ru.

57% москвичей заявили, что хотели бы, чтобы налоги за них платил работодатель, лишь 26% хотят платить их сами. Остальные 17% затруднились ответить. Отметим, что в опросе приняли участие москвичи старше 18 лет.

При этом склонные к самостоятельности респонденты считают, что платить налоги самостоятельно - полезно для чувства гражданской ответственности, рассказала руководитель исследовательского центра портала Наталья Голованова.

Однако большинство респондентов высказались против самостоятельной оплаты налогов. По мнению Головановой, это связано с отсутствием в нашей стране хороших налоговых консультантов.

"Люди боятся делать это самостоятельно. Даже простейшие налоги на транспортные средства им сложно платить", - считает эксперт.

Среди тех, кто не хочет самостоятельно платить налоги, больше женщин, а не мужчин, отметила Голованова.

"Это неудивительно. Женщины хотят стабильности и не хотят ничего менять, а мужчины более открыты к различным новшествам", - пояснила она.