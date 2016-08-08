Руководителя компании заподозрили в неуплате налогов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Гендиректора компании подозревают в уклонении от уплаты налогов в Каширском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с 2013 по 2014 годы гендиректор ООО "НПК Каригуз" внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налогов, подлежащих вычету. Таким образом, фирма уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в размере более 60 миллионов рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на 216 миллионов рублей.

45-летний москвич и 34-летний уроженец Тамбовской области в период с 2011 по 2013 годы, используя реквизиты пяти подконтрольных организаций, отразили в регистрах бухучета и декларациях ложные сведения о расходах с этими фирмами.