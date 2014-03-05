В столичный бюджет поступило 35 млн рублей от налогов с аренды жилья

Фото: ИТАР-ТАСС

В январе 2014 года в столичный бюджет поступило около 35 миллионов рублей от налога на сдачу жилья в аренду. Этот показатель на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала замруководителя департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

В департаменте отметили, что 100% доходов, поступающих от аренды жилья, идет на благоустройство района, где проживает собственник квартиры.

По оценкам специалистов, в столице сдается в аренду от 200 до 400 тысяч квартир, однако налоги платят не все владельцы жилья, сообщает Агентство "Москва". "Выпадающие доходы могут доходить до 5 миллиардов рублей", - отметила Багреева. Граждане, получающие доходы от сдачи жилья внаем, обязаны заплатить налог не позднее 30 апреля.

Она также сообщила, что в 2013 году бюджет Москвы от налогов с аренды жилья порядка 700 миллионов рублей. По оценкам ведомства, при условии сохранения позитивной динамики в нынешнем году столичный бюджет пополнится по этой статье на 1 миллиард рублей.

В свою очередь, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС по Москве Светлана Хромова заявила, что всего москвичи к 1 февраля выплатили налогов на общую сумму 261,6 миллионов рублей. "В прошлом году за аналогичный период мы собрали 316 миллионов рублей. Объясняется это тем, что не каждый год люди получают доходы, с которых можно получить большие налоги, как правило - это продажа ценных бумаг", - пояснила Хромова.