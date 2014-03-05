Форма поиска по сайту

05 марта 2014, 14:30

Экономика

Доход от налога на прибыль в Москве сократился на 9% в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Доход от налога на прибыль, который идет в московский бюджет, сократился на 9% по итогам 2013 года, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" глава столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

При этом прибыль организаций, которые работают на территории города, в прошлом году упала на 21%, или на 600 миллиардов рублей.

Решетников также добавил, что сейчас экономика входит в режим торможения.

"Пока это касается только финансовых показателей. Вопросов объемов инвестиций и вопросов занятости это не коснулось. Но надо понимать, что если эта ситуация задержится на длительный период времени - а есть основание полагать, что ситуация просто так не исправится, - потребуются дополнительные меры", - пояснил глава департамента.

По его словам, предприятия начнут пересматривать свои инвестиционные программы, повышать производительность труда и оптимизировать число рабочих мест.

