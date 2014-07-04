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Экономика

04 июля 2014, 16:42

Налог на дома и квартиры может увеличиться в несколько раз

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Налоги на дома и квартиры в 2015 году могут вырасти в несколько раз

Налоги на дома и квартиры россиян уже в следующем году могут увеличиться в несколько раз. Вполне возможно, что некоторые граждане будут вынуждены продавать свое нынешнее жилье, чтобы поменять его на более дешевое.

Дело в том, что с 1 января 2015 года налог на имущество планируется заменить налогом на недвижимость, ставка по которому будет считаться исходя из рыночной стоимости жилья.

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Налоговая ставка будет увеличена для владельцев жилья дороже 300 миллионов рублей. При этом налог будет взиматься по стоимости одного объекта, а не всей недвижимости, которая находится в собственности. В Москве, по оценкам экспертов, сумма налога за типичную "двушку" в центре вырастет в 10 раз.

Член Комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Родин считает, что от всего этого могут пострадать владельцы старых квартир. "Теперь оплата будет проводиться по рыночной цене, без учета износа дома", - пояснил он в эфире радио "Москва FM".

По его словам, методика расчета утверждена, никаких проблем здесь возникнуть не должно. "Оценка жилой площади будет проводиться по заказу муниципальных властей", - добавил Родин.

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