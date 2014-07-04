Налог на дома и квартиры может увеличиться в несколько раз

Налоги на дома и квартиры в 2015 году могут вырасти в несколько раз

Налоги на дома и квартиры россиян уже в следующем году могут увеличиться в несколько раз. Вполне возможно, что некоторые граждане будут вынуждены продавать свое нынешнее жилье, чтобы поменять его на более дешевое.

Дело в том, что с 1 января 2015 года налог на имущество планируется заменить налогом на недвижимость, ставка по которому будет считаться исходя из рыночной стоимости жилья.

Налоговая ставка будет увеличена для владельцев жилья дороже 300 миллионов рублей. При этом налог будет взиматься по стоимости одного объекта, а не всей недвижимости, которая находится в собственности. В Москве, по оценкам экспертов, сумма налога за типичную "двушку" в центре вырастет в 10 раз.

Член Комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Родин считает, что от всего этого могут пострадать владельцы старых квартир. "Теперь оплата будет проводиться по рыночной цене, без учета износа дома", - пояснил он в эфире радио "Москва FM".

По его словам, методика расчета утверждена, никаких проблем здесь возникнуть не должно. "Оценка жилой площади будет проводиться по заказу муниципальных властей", - добавил Родин.