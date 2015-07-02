Для предприятий фастфуда могут ввести налог на мусор

Фото: ТАСС/Василий Смирнов

В России предложили ввести новый налог для предприятий быстрого питания. Для заведений общепита с едой на вынос он будет существенно выше, чем для кафе с залами.

Доходы предлагается потратить на уборку улиц. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев.

Председатель совета директоров компании "Маркон" Сергей Рак рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему это не лучший способ пополнить муниципальные бюджеты.

"Применительно к Москве есть довольно серьезное законодательство, касающееся наведения порядка. Если у вас на точке общепита нет урн, административно-техническая инспекция может вас оштрафовать от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от того, кем вы являетесь: индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Если мусор валяется рядом с урной, предприятию тоже грозит штраф порядка 20 тысяч рублей. Это гораздо больше, чем налог, который предлагают ввести. Предложение по наполнению муниципальных бюджетов очень правильное, но нужно делать это не за счет налогов на общепит, а за счет деятельности малого бизнеса на муниципальных территориях", – пояснил он.

Как пишут "Известия", под действие закона попадут организации и индивидуальные предприниматели, в меню которых не менее половины позиций будут составлять блюда и продукты быстрого приготовления в одноразовой упаковке.

Сумма сбора будет зависеть от площади пунктов питания – не более 183 рублей за квадратный метр для организаций с залом для посетителей. Для общепита без зала верхняя планка составит 550 рублей за 1 квадратный метр.